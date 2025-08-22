Суд запретил распространение инструкций по профессиональному поджогу домов

Московский суд запретил сайты с инструкциями по поджогу домов и квартир

Суд в Москве запретил распространение инструкций, которые учат профессионально поджигать жилье, не оставляя следов. Чиновники обнаружили в Сети сайт с описанием точной последовательности действий, сообщает Mash .

В инструкции подробно рассказывали, как добиться того, чтобы никто ничего не подозревал. При этом сайт был в открытом доступе.

Человека, который зарегистрировал домен, вычислить не получилось. Однако суд ввел запрет на публикацию инструкций по поджогу и их распространению в РФ.

Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*. Такое решение приняли в целях противодействия преступлениям.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.