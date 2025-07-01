Еще один случай «крестопада» заметили в России
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Власти Братска Иркутской области разместили афишу мероприятия «Семейный разгуляй» по случаю православного праздника, на которой кресты храма оказались полностью закрыты рисунком тучи. Внимание на это обратил телеканала «Царьград».
По данным издания, администрация сибирского города разместила официальное объявление о праздничном мероприятии, который пройдет 6 июля. В программе заявлен в том числе молебен.
«Всероссийский „крестопад“ продолжается. На этот раз отличились в Братске», — говорится в публикации.
Ранее в группе «Московские мусульмане» опубликовали изображение храма Василия Блаженного с символами ислама. В РПЦ, комментируя ситуацию, заявили, что «Иоанн Грозный переворачивается в гробу» от происходящего.
«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе?!» — комментировал митрополит Леонид.
Ранее герб России без крестов заметили на награждении 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, секретаря Совбеза Чеченской Республики Адама Кадырова.