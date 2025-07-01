Еще один случай «крестопада» заметили в России

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Власти Братска Иркутской области разместили афишу мероприятия «Семейный разгуляй» по случаю православного праздника, на которой кресты храма оказались полностью закрыты рисунком тучи. Внимание на это обратил телеканала «Царьград» .

По данным издания, администрация сибирского города разместила официальное объявление о праздничном мероприятии, который пройдет 6 июля. В программе заявлен в том числе молебен.

«Всероссийский „крестопад“ продолжается. На этот раз отличились в Братске», — говорится в публикации.

Ранее в группе «Московские мусульмане» опубликовали изображение храма Василия Блаженного с символами ислама. В РПЦ, комментируя ситуацию, заявили, что «Иоанн Грозный переворачивается в гробу» от происходящего.

«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе?!» — комментировал митрополит Леонид.

Ранее герб России без крестов заметили на награждении 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, секретаря Совбеза Чеченской Республики Адама Кадырова.