Иван Грозный вертится в гробу: символы ислама появились на православном храме

сегодня в 15:20

В РПЦ возмутились появлением исламских символов на храме Василия Блаженного

Митрополит Русской Православной церкви (РПЦ) Леонид (Горбачев) возмутился, увидев в Сети изображение храма Василия Блаженного с символами ислама. Картинка символа архитектуры с полумесяцем вместо крестов появилась в группе «Московские мусульмане», сообщает «Лента.ру» .

Официальное название храма Василия Блаженного — собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Это памятник древнерусской архитектуры XVI века.

«Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается глумливыми рисунками в символ поражения. Доколе?!» — высказался митрополит.

По словам священнослужителя, «всему должен быть предел». Он понадеялся, что правоохранительные службы обратили внимание на осквернение православной святыни.