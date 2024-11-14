ЕС может внести России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия изучает вопрос включения РФ в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, сообщает РИА Новости .

Еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс заявила, что при выявлении достаточных оснований для включения России в список, будет направлена соответствующая заявка в Европарламент и Совет ЕС.

По ее словам, это будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с Россией.

Ранее сообщалось, что сразу восемь из 27 стран, входящих в состав Европейского союза, обратились в Еврокомиссию (ЕК) с предложением повысить пошлины на импорт российских товаров с целью поддержать Украину.