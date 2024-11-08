Евросоюз думает о повышении пошлины на импорт товаров из России

Восемь стран из ЕС просят повысить пошлины на импорт товаров из России

Сразу восемь из 27 стран, входящих в состав Европейского союза, обратились в Еврокомиссию (ЕК) с предложением повысить пошлины на импорт российских товаров с целью поддержать Украину, пишет РБК .

С предложением увеличить еще пошлины в Еврокомиссию обратились представители Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. О направлении соответствующего письма в ЕК сообщило шведское правительство.

«Нам нужно делать больше, чтобы поддержать Украину и оказать экономическое давление на Россию. Есть надежда, что мы совместными усилиями затрудним российский экспорт в ЕС и ослабим российскую экономику», — говорят авторы письма в своем обращении к Еврокомиссии.

В письме в качестве аргумента в пользу повышения пошлины приводятся действия США, Великобритании и Канады, а также Австралии и Новой Зеландии, которые уже ввели высокие пошлины на российские товары. Авторы инициативы считают, что страны Евросоюза могли бы взять пример со стран, которые ужесточили меры.