В Госдуме призвали с пониманием отнестись к молодежи на Китай-городе

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис призвала «с пониманием» отнестись к молодежи на Китай-городе в Москве, «а не раздувать трагедию», сообщает «Подъем» .

Ранее силовики задержали не менее 100 молодых людей в центре Москвы. Среди задержанных были несовершеннолетние, родители которых пожаловались, что их не пускали к детям.

«Все мы были молодыми и прекрасно помним, что в юности случается совершать ошибки или глупости, особенно когда собираешься большой компанией в центре города. Это возраст эмоций, проб и поиска себя, поэтому к ребятам нужно относиться с пониманием и вниманием, а не раздувать из обычной истории трагедию национального масштаба», — сказала Чемерис.

При этом парламентарий добавила, что любые действия с несовершеннолетними должны проводиться строго по закону. Однако сейчас версии противоречивы, поэтому «делать выводы по слухам рано».

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