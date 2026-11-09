Волосы до 5 см: пациент месяцами не понимал, что мешает ему дышать

Врачи НИКИО им. Свержевского помогли 49-летнему мужчине, у которого выросли волосы в горле, сообщает Депздрав Москвы.

Ранее в одной из региональных больниц пациенту удалили опухоль гортани. Какое-то время ему пришлось дышать с помощью специального отверстия в шее — трахеостомы, которую затем закрыли участком его собственной кожи.

Однако спустя время мужчина начал жаловаться на кашель. Ему что-то мешало дышать и глотать. Оказалось, что волосяные луковицы в коже начали прорастать и в итоге достигли длины от 3 до 5 см, что вызвало сильный дискомфорт.

В московской клинике пациенту провели многоэтапную операцию. Сначала удалили участок кожи вместе с луковицами и на время снова сформировали трахеостому. Позже трубку из нее извлекли, а отверстие затянулось само.

Пациент восстанавливается, неприятных ощущений в горле у него больше нет.

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