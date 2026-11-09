В Домодедове обустраивают площадки для пожарной техники во дворах

Площадки для размещения пожарных машин обустраивают у многоквартирных домов в Домодедове. Во дворах уже начали наносить разметку, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Работы проводят в соответствии с требованиями законодательства, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники к многоквартирным домам. Парковать личные автомобили на площадках для пожарных машин запрещено.

Автовладельцев предупреждают, что за загромождение проезда или стоянку на специальных площадках может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее обустройство площадок обсудили на совещании с представителями управляющих компаний. Специалисты подчеркнули, что устанавливать шлагбаумы, препятствующие проезду спецтехники, недопустимо.

Сотрудники МЧС России призывают жителей соблюдать требования и оставлять площадки свободными. Неправильно припаркованный автомобиль может сорвать спасательные работы и привести к тяжелым последствиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.