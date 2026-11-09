Комлесхоз: в Подмосковье за 14 лет восстановили утраченные лесные массивы
За 14 лет работы в Подмосковье удалось восстановить утраченные ранее лесные массивы, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«За 14 лет проведено сплошных санитарных рубок на площади 52 тысячи гектар, лесовосстановления провели на площади 63 тысячи гектар, что на 20% больше сплошных санитарных рубок. В течение 11 из 14 лет больше проводилось лесовосстановления, чем сплошных санитарных рубок. Из них 4 тысячи гектар леса посажено жителями в рамках акции, всего за 14 лет высадили 159 миллионов деревьев. По факту мы восстановили утраченные леса», — сказал Ларькин в ходе оперативного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.
Он отметил, что в крупные лесные пожары в 2010 годах стали для региона серьезным ударом. За ними последовала вспышка короеда-типографа.
Ларькин подчеркнул, что спустя 14 лет усердной работы специалистам и неравнодушным жителям Подмосковья удалось восстановить лесные массивы региона.
Ранее Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.
«„Здоровый лес Подмосковья“ — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно в прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям. Прошу вас еще раз обратить внимание на положительные практики и подвести итоги уходящего года и приоритеты на следующий», — сказал Воробьев.
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