Комлесхоз: в Подмосковье за 14 лет восстановили утраченные лесные массивы

«За 14 лет проведено сплошных санитарных рубок на площади 52 тысячи гектар, лесовосстановления провели на площади 63 тысячи гектар, что на 20% больше сплошных санитарных рубок. В течение 11 из 14 лет больше проводилось лесовосстановления, чем сплошных санитарных рубок. Из них 4 тысячи гектар леса посажено жителями в рамках акции, всего за 14 лет высадили 159 миллионов деревьев. По факту мы восстановили утраченные леса», — сказал Ларькин в ходе оперативного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.

Он отметил, что в крупные лесные пожары в 2010 годах стали для региона серьезным ударом. За ними последовала вспышка короеда-типографа.

Ларькин подчеркнул, что спустя 14 лет усердной работы специалистам и неравнодушным жителям Подмосковья удалось восстановить лесные массивы региона.

Ранее Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.

«„Здоровый лес Подмосковья“ — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно в прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям. Прошу вас еще раз обратить внимание на положительные практики и подвести итоги уходящего года и приоритеты на следующий», — сказал Воробьев.

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