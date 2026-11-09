В Подмосковье за неделю расселили 119 жителей аварийных домов

Участниками программы расселения аварийного жилья за прошедшую неделю стали 119 человек из семи округов Подмосковья. Им предоставили квартиры или выплатили выкупную стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Шатуре, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Электростали, Лосино-Петровском, Луховицах и Павловском Посаде расселили 48 аварийных жилых помещений общей площадью 1 976,34 кв. м. Жителям предоставили квартиры в новостройках, приобрели жилье на вторичном рынке или выплатили выкупную стоимость.

В Подмосковье продолжают строить дома для переселенцев. В 2025 году строительство завершили в Жуковском, Луховицах и Подольске. Работы продолжаются в Коломне, Ступине, Талдоме и Шатуре.

В 2026 году жильцы аварийных домов поселка Южный в Подольском округе уже переехали в благоустроенные квартиры 17-этажного дома, сданного в рамках первого этапа. Готовность второго дома превысила 50%. В него переедут 215 семей, а общая площадь расселяемого жилья составит 8,8 тыс. кв. м.

В Щелкове на улице Заречной продолжается строительство многоквартирного дома. В него планируют переселить 330 семей из аварийных домов микрорайона Дальний Воронок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.