Эксперты рассказали, как избежать конфликтов в родительских чатах

Психолог Ольга Латынцева и педагог Алена Бродская объяснили, как родителям вести себя в школьных чатах, чтобы избежать конфликтов и не стать негативным примером для детей, сообщает «Вечерняя Москва» .

С началом учебного года активизировалось общение родителей в школьных чатах. Психолог Ольга Латынцева напомнила, что в чатах с учителем важно соблюдать деловой стиль: писать сообщения только по делу, обращаться на «вы» и отправлять их в рабочее время — с 9 до 19 часов.

В родительских чатах, по словам Латынцевой, часто возникают споры и избыточные обсуждения, особенно по вопросам подарков или организационных моментов. Она посоветовала отключать звук в чате и не тратить время на бесполезные переписки, а важную информацию просить дублировать в личные сообщения. Психолог также рекомендовала не становиться администратором чата, чтобы избежать лишней нагрузки и стресса.

Эксперт подчеркнула, что родителям важно контролировать свое поведение, не провоцировать конфликты и не спамить. Иначе дети могут перенимать негативные модели общения и переносить их в школьную среду.

Педагог и специалист по коммуникации Алена Бродская отметила, что родители служат примером для детей, и конфликты между взрослыми часто отражаются на поведении учеников. Она предложила ввести санкции за нарушение этики в чатах, чтобы повысить культуру общения.

По данным ВЦИОМа, около 65% школьников испытывают тревожность и трудности с концентрацией в начале учебного года. Эксперты советуют родителям сохранять спокойствие и поддерживать конструктивный диалог для благоприятной адаптации детей к школе.