Эксперт рассказал, как новые правила Google усилят позиции российских площадок

Начиная с 2026 года Google введет новую систему проверки и сертификации для разработчиков Android-приложений. По информации компании, это решение обусловлено статистикой безопасности: приложения, скачиваемые из интернета, содержат вредоносный код в 50 раз чаще, чем загружаемые из официального Google Play. Автор Mobile Developer Алексей Гладков в разговоре с РИАМО отметил, что такой подход американских разработчиков только подчеркнет значимость и важность российских магазинов с приложениями.

Автор Mobile Developer Алексей Гладков считает, что Google просто стандартизирует подход, который уже используется такими производителями, как Samsung и Huawei. По его мнению, разработчикам придется пройти дополнительный этап перед публикацией своих продуктов.

В связи с этими изменениями национальные магазины приложений становятся все более привлекательными как для пользователей, ценящих безопасность, так и для разработчиков, заинтересованных в монетизации своих продуктов.

«Главная ценность RuStore для пользователей в том, что это сертифицированный источник: пользователи могут быть уверены, что здесь они не столкнутся с фишинговыми ссылками или другими формами вредоносного контента», — отметил Алексей.

Новые требования Google начнут действовать в четырех странах: Таиланде, Сингапуре, Индонезии и Бразилии. Важно понимать, что это скорее дополнительный уровень безопасности, а не полный запрет — пользователи по-прежнему смогут самостоятельно устанавливать приложения из альтернативных источников.

Безопасность приложений в отечественных магазинах гарантируется многоступенчатой системой проверки перед публикацией, включающей анализ от «Лаборатории Касперского» и специальный контрольный сервис. Платформа создана с учетом международного стандарта MASVS, который определяет требования к защите мобильных приложений, в том числе на базе Android.

Ранее сообщалось, что Google анонсировала новые меры безопасности, запрещающие установку приложений от непроверенных разработчиков на Android. Эксперт в области мобильных приложений и цифровых сервисов Иван Семенов отметил, что из-за новых правил есть риск противоречий между политикой Google и проверками приложений в альтернативных магазинах вроде RuStore.