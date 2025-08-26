Эксперт Семенов: запрет Google может вступить в конфликт с RuStore в России

Существует риск противоречий между политикой Google и проверками приложений в альтернативных магазинах вроде RuStore, сообщил РИАМО генеральный директор компании Ray App, эксперт в области мобильных приложений и цифровых сервисов Иван Семенов.

«Все зависит от того, на какой рынок мы смотрим. Самый критичный вопрос — какова доля смартфонов, которые находятся с „гугловым“ пакетом сервисов (GMS, Google Mobile Services — ред.). Потому что сейчас есть много телефонов, которые идут без сервисов Google. Если взять, например, Китай, то там это массовое явление», — сказал Семенов.

Он отметил, что в Россию тоже поставляются такие модели из-за санкций, поэтому в стране появились альтернативные магазины приложений (alt store), например, RuStore.

«И вот здесь важный момент: не будет ли противоречий? Google запрещает, а RuStore говорит, что проверил и приложение безопасно. Тут конфликт очевиден, и пока непонятно, как он будет решаться. Будет ли Google приоритизировать свои проверки или признавать результаты других площадок — вопрос открытый», — поделился эксперт.

Ранее СМИ писали, что Google запретит устанавливать на Android приложения непроверенных разработчиков. Таким образом Google расширяет систему контроля над источниками программного обеспечения.