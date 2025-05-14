Эксперт Насонов посоветовал девушкам никогда не оставлять подругу одну в баре

Девушкам, посещающим бары и клубы, нельзя оставлять друг друга ни на минуту, и если к ним пристают, то не нужно молчать, сообщил РИАМО эксперт комплексной безопасности, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Всегда держитесь группой. Никогда не оставляйте подругу одну — даже на короткое время. Идите в туалет вместе, выходите вместе, уезжайте вместе. Не игнорируйте назойливое поведение. Если кто-то пристает — не молчите. Отвечайте громко и уверенно. Лучше привлечь внимание окружающих, чем надеяться, что „сам отстанет“», — сказал Насонов.

По его словам, также не стоит терять контроль над количеством выпитого. И не в коем случае нельзя принимать угощения от незнакомцев или оставлять свой бокал без присмотра.

Эксперт рекомендовал также настроить геолокацию в мессенджерах и экстренный вызов на телефоне. Если девушка почувствует угрозу, то не нужно молчать, следует рассказать охране заведения. Их работа заключатся в том, чтобы пресекать подобные случаи и обеспечивать порядок. Если они игнорируют, то рекомендуется вызвать полицию.

«Не стесняйтесь звать на помощь. Молчание — не способ самообороны. А вот своевременный крик, сигнал тревоги или даже просто звонок другу — может спасти жизнь», — добавил Насонов.

В ночь на 11 мая, у одного из баров в Перми нашли тело молодой девушки, висящее на заборе с кольями. В настоящее время правоохранители рассматривают несчастный случай, как основную версию. Возможно, девушка перебрала с алкоголем и сорвалась при попытке перелезть забор.

Версия о том, что в тот вечер к молодой девушке приставало двое парней, желающих познакомиться и о том, что они могут быть причастны к трагедии, не нашла подтверждения, сообщили в следственных органах.