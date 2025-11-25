Экспедиция «Русская Антарктида» нашла безымянную бухту у берегов южного материка

У берегов ледяного континента может появиться бухта, которая будет носить имя россиян, заявили участники экспедиции «Русская Антарктика», повторяющей маршрут первопроходцев южного материка. Об этом сообщает Общественное Телевидение России .

Во время непогоды судно исследователей нашло убежище возле берегов острова Энтерпрайз, расположенного в северо-западной части Антарктиды. После улучшения погодных условий команда провела осмотр окружающей территории и выявила небольшую гавань, которая до этого момента не была отмечена ни на одной карте.

«Поскольку мы следуем по следам нашей первой русской антарктической экспедиции, которая открыла острова Россиян, мы решили дать название в соответствии по всем канонами морской практики, дать название этой бухте, чтобы она была не безымянная. Это будет бухта Россиян. Это записано в бортовом журнале нашего корабля — шхуны „Эльдорадо“. И по возвращении подадим заявку в картографическое общество, чтобы это было зафиксировано», — рассказал глава Ассоциации полярников, руководитель данной экспедиции Михаил Слипенчук.

Антарктическая территория имеет статус «ничья земля» (Terra nullius), как это определяется в римском праве. В середине XX века государства достигли соглашения о юридическом статусе южного материка и установили названия для основных географических объектов, таких как моря, земли, побережья и ледники. Однако для более мелких объектов, таких как бухты и горные хребты, единого регламента не существует. Каждая антарктическая экспедиция имеет право давать им имена в честь первооткрывателей, знаменитых личностей или значимых событий своей страны.

Российские исследователи отправились в плавание на прошлой неделе. По результатам этой масштабной экспедиции телеканал Общественное Телевидение России создаст документальный фильм в рамках проекта «Острова в океане» и расскажет об этом самом южном уголке планеты.

