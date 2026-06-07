На россиянку, обвинившую казаха в избиении, завели дело за клевету

Россиянка, которая прилюдно обвинила бывшего возлюбленного, из Казахстана, в своем избиении и похищении их общего ребенка, стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в клевете, сообщает Baza .

Женщина ранее заявляла, что экс-избранник насильно удерживал ее в течение 10 дней в Казахстане, избивал, побрил налысо, а также не позволял видеться с ребенком. В республике после этого заявления было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, но следователи не нашли подтверждений обвинений. Дело было прекращено.

Вскоре в Казахстане под следствие попала сама женщина. Ее обвиняют в заведомо ложном доносе.

Также разбирательства идут в России. Новосибирский суд поверил женщине и решил, что до завершения процесса ребенок должен жить с матерью. Документ направили в Алматы, где сейчас находится мальчик, но ребенка не вернули.

Его отец сослался на результаты казахстанской судмедэкспертизы, согласно которым мальчик хочет остаться с ним. Российские правоохранители разбираются в ситуации.

Семья казахстанца утверждает, что мужчина и россиянка были вместе с 16 лет, воспитывали общего ребенка и жили между РФ и Казахстаном. Однако после расставания женщина заявила о похищении мальчика и незаконном удержании. Мужчина опроверг обвинения и в ответ заявил, что бывшая избранница сама творила некие «ужасы».

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