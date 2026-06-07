сегодня в 18:52

Перед Днем РФ на КПП в Нарве начали продавать места в очередях за 5 тыс рублей

На эстонско-российской границе в пункте пропуска Нарва образовались многочасовые очереди из десятков человек. Они стремятся попасть на территорию РФ в преддверии празднования Дня России, сообщает SHOT .

В сложившейся ситуации на КПП начала действовать коммерческая схема. Некоторые выезжающие нанимают «профессиональных стояльщиков» для удержания места в потоке или выкупают его у пришедших ранее граждан. Стоимость подобной услуги составляет около пять тыс. рублей.

Представители эстонской полиции заявили, что осведомлены о данном бизнесе. Однако не имеют правовых оснований для вмешательства из-за отсутствия состава преступления.

Основную часть скопившейся очереди составляют граждане Эстонии и Финляндии. Они направляются в гости к своим близким родственникам, проживающим в России.

Ситуация на границе осложняется неблагоприятными погодными условиями. Н Нарве установилась сильная жара. Температура воздуха превышает отметку в 23 градуса.

День России отмечают каждый год 12 июня.

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