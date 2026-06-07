Подросток погиб при катании на сапборде в Красноярском крае

На озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края произошел несчастный случай. В результате него утонул 14-летний подросток, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Мальчик отправился плавать на сапборде, не предупредив о своих планах взрослых родственников. Он утонул.

В ходе поисковых мероприятий тело погибшего ребенка было обнаружено в водоеме и извлечено на берег. Спасатели передали его сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В связи с инцидентом пресс-служба МЧС обратилась к родителям с призывом усилить контроль за несовершеннолетними. Специалисты подчеркивают необходимость полностью исключить самостоятельное и бесконтрольное нахождение детей на берегах водоемов во избежание повторения подобных трагических случаев.

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