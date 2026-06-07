Голая россиянка упала с высоты на крышу дома в Таиланде и проломила ее

В Таиланде сотрудники местной полиции задержали 25-летнюю москвичку, которая в голом виде упала с высоты третьего этажа и проломила крышу чужого жилого дома. Она свалилась на постройку первого этажа в одном из ЖК, расположенном через дорогу от ее места проживания, сообщает Mash .

После падения девушка с травмами и ссадинами в течение четырех дней находилась в антисанитарных условиях. К нынешнему моменту перестала разговаривать и узнавать окружающих людей.

В отношении гражданки России возбуждено дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Таиланда. Среди них незаконное проникновение в чужое жилище в ночное время суток и умышленное причинение материального ущерба.

Туристка числилась пропавшей без вести с начала июня. Тогда она перестала выходить на связь с родственниками после жалоб на отсутствие денежных средств.

Родители разыскиваемой успели отправить ей 50 евро и ожидали возвращения дочери в Москву. Однако она окончательно исчезла.

Близкие родственники задержанной рассматривают несколько версий произошедшего. Они предполагают, что девушке могли насильно ввести запрещенные вещества или она употребила их самостоятельно.

Согласно другой версии членов семьи, москвичка пыталась скрыться от преследования, так как ранее едва не устроилась на работу к местным торговцам наркотиками. Официальной информации от тайских правоохранительных органов о состоянии здоровья россиянки и деталях происшествия пока не поступало.

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