Экс-зампреду правительства Подмосковья Куракину запросили 17 лет колонии

Сторона обвинения запросила экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Отбывать его Куракин должен будет в колонии строгого режима.

Кроме того, экс-зампред правительства Подмосковья должен будет выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Его лишат права занимать руководящие должности в госорганах, а также в ВС РФ.

Прокурор запросил назначить наказание и бывшему заместителю Куракина Владиславу Холодкову, а также главе компании «Оборонспецресурс» Максиму Ану за получение взятки в особо крупном размере. Им грозит до 14 лет лишения свободы и штраф в размере 369 млн рублей.

Куракина арестовали осенью 2023 года. Его обвиняют в незаконной вырубке леса на территории воинских частей.

Ранее суд вынес приговор экс-следователю СК, у которого нашли 14 млрд рублей в биткоинах. Он проведет следующие 16 лет в тюрьме.