Экс-зампреду правительства Подмосковья Куракину запросили 17 лет колонии
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Прокурор запросил 17 лет колонии экс-зампреду правительства Подмосковья, бывшему главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину, сообщает ТАСС.
Сторона обвинения запросила экс-чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет. Отбывать его Куракин должен будет в колонии строгого режима.
Кроме того, экс-зампред правительства Подмосковья должен будет выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Его лишат права занимать руководящие должности в госорганах, а также в ВС РФ.
Прокурор запросил назначить наказание и бывшему заместителю Куракина Владиславу Холодкову, а также главе компании «Оборонспецресурс» Максиму Ану за получение взятки в особо крупном размере. Им грозит до 14 лет лишения свободы и штраф в размере 369 млн рублей.
Куракина арестовали осенью 2023 года. Его обвиняют в незаконной вырубке леса на территории воинских частей.
Ранее суд вынес приговор экс-следователю СК, у которого нашли 14 млрд рублей в биткоинах. Он проведет следующие 16 лет в тюрьме.