Вынесен приговор экс-следователю СК, у которого нашли 14 млрд рублей в биткоинах

Попавшийся на рекордной взятке в биткойнах экс-следователь получил 16 лет тюрьмы

Экс-руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, у которого нашли 14 млрд рублей взятки в виде криптовалюты, приговорен к 16 годам лишения свободы и штрафу, сообщает Mash .

По версии следствия, бывший правоохранитель в 2020–2022 годах получил огромные взятки от хакерской группировки Infraud Organization. Тамбиев помогал киберпреступникам уходить от ответственности.

Во время обысков в его ноутбуке нашли папку «Пенсия» с паролями от криптокошельков. Всего у Тамбиева обнаружили 5212,9 биткоина.

На одном из предыдущих заседаний суда свою вину мужчина не признал. А во вторник, когда ему задали вопрос о том, каково быть рекордсменом по взятке, ответил: «Если быть, то быть лучшим».

Экс-сотрудника СК признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Также он обязан выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, его лишили звания майора юстиции.

Суд вынес приговор и следователю из отдела Тамбиева — Кристине Ляховенко. Ее приговорили к 9 годам за то, что женщина пособничала начальнику в получении взяток от хакеров.