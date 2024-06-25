Рекордная взятка в биткоинах: экс-следователь СК не признал свою вину

На заседании Балашихинского городского суда Московской области во вторник экс-руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев отрицал свою вину по делу о взятке в размере более 2,7 тыс. биткоинов — это около 7,3 млрд рублей, сообщает Life.ru .

Майора юстиции в 2022 году задержали с поличным за взяточничество. Он хотел получить от коммерсантов внушительные суммы денег. Во время обыска у Тамбиева изъяли хорошо защищенный ноутбук, в котором была папка «Пенсия». В ней находились пароли от множества криптокошельков. Их силовик получил за то, что помогал хакерам уходить от ответственности.

«Обвинение я не признаю в категорической форме, считаю данное обвинение оскорбительным для себя лично», — утверждал Тамбиев.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что у обвиняемого нет денег на оплату адвокатов. Сейчас делом 35-летнего Марата Тамбиева занимается бесплатный юрист Игорь Копенкин.

По словам правозащитника, у его клиента арестованы все счета, а достичь успеха в судебном разбирательстве почти невозможно, если не привлечь других адвокатов.

Тамбиев и Копенкин попросили суд привлечь к делу для защиты обвиняемого его супругу Эсмиру Раджабову, однако запрос был отклонен, поскольку молодая девушка является студенткой и еще не имеет степени в области юриспруденции. Кроме того, по мнению судьи, интересы бывшего правоохранителя уже защищает опытный специалист.