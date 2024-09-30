Экс-зампреда правительства Подмосковья Куракина перевели под домашний арест

Бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина, который обвиняется в незаконной вырубке леса, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает ТАСС .

На заседании Никулинского суда Москвы экс-чиновнику переизбрали меру пресечения. Его освободили из следственного изолятора под домашний арест.

В материалах дела, оглашенных в суде, сказано, что Куракин находится под домашним арестом с марта этого года.

Куракина арестовали в ноябре 2023 года. В этом деле есть и другие фигуранты, например, его заместитель Владислав Холодков и руководитель компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и мошенничестве.

По версии следствия, Куракин, экс-директор департамента имущественных отношений Минобороны, вместе с другими соучастниками занимался незаконной вырубкой леса на территории военных частей. Ее организовали по фальшивым документам.

Ранее суд продлил меру пресечения фигуранту по делу экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова Александру Фомину. Он будет содержаться под стражей еще три месяца, до 23 декабря.