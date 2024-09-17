Суд продлил меру пресечения фигуранту по делу экс-замминистра Минобороны Иванова

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Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения Александру Фомину, который является фигурантом по делу экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Фомин будет содержаться под стражей еще три месяца, до 23 декабря.

Фомина обвиняют в даче взятки. По версии следствия, Иванов получил взятки на сумму около 1 млрд рублей, а Фомин оказывал услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».

Кроме того, Фомин поспособствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Ранее защита просила суд смягчить меру пресечения экс-замминистру обороны Иванову. Его попросили перевести под домашний арест.