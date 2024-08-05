Защита просила суд смягчить меру пресечения экс-замминистра обороны Иванова

Представители Иванова указывали на его положительную характеристику, постоянное место жительства и прочные социальные связи. Также отмечалось, что его загранпаспорт находится в отделе кадров, а сам он является «непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира».

Ранее Иванов просил его отпустить под домашний арест, чтобы иметь возможность быть с детьми.

Ранее суд принял показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и убедился в обоснованности предъявленному ему обвинению.

Ранее сообщалось, что следствие может изменить обвинение в отношении Иванова и его подельника, соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, в связи с новыми данными от свидетелей.

Иванова и Фомина обвиняют по делу о взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов получил взяток на сумму около 1 млрд рублей, а Фомин оказывал услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания».