Обвинения по делу экс-замминистра Тимура Иванова могут пересмотреть

Сотрудники следствия, которые ведут дело бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина, могут пересмотреть обвинения. Они еще проверяют доказательства, сообщает РИА Новости .

Сотрудники следствия изучают документы и записи телефонных разговоров фигурантов дела. По итогам проверки обвинения, которые предъявили ранее, могут поменять или дополнить.

Согласно данным из судебных документов, официальное следствие будет идти до 23 сентября. Это время нужно силовикам для изучения всех полученных улик и оценки собранных доказательств.

Иванова, который в министерстве обороны отвечал за работу военно-строительного комплекса, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев отмечал, что его подзащитного подозревают в получении 1 млрд рублей. Однако он вину не признает.

Ранее Тимур Иванов отказался идти на сделку со следствием. Он просил учесть его прошлые боевые заслуги, наличие госнаград, и отпустить из-под стражи на период, пока дело будет расследоваться.