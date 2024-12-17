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Экс-замминистра обороны Попову продлили арест по делу о хищениях в «Патриоте»

Экс-заместителю главы Минобороны РФ генералу армии запаса Павлу Попову продлили арест по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», сообщает ТАСС .

Постановление о продлении ареста вынес 235-й гарнизонный военный суд. Попова обвиняют в хищении более 30 млн рублей в парке «Патриот». Такую сумму обнаружили у него на счетах. Попов действовал в составе организационной группы.

Ранее этот же суд освободил из СИЗО главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Его отправили под домашний арест.

Также под домашним арестом находится замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Он и Ахмедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, Ахмедов и Шестеров обогащались за счет парка. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей.