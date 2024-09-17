Директора подмосковного парка «Патриот» Ахмедова отпустили из СИЗО

сегодня в 14:58

Военный суд отпустил из СИЗО директора подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» в Подмосковье.

Было установлено, что экс-замминистра обороны России Павел Попов, действуя в составе организационной группы, похитил выделенные бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

По этому делу также проходит фигурантом и Ахмедов. По версии следствия, он совместно с Поповым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым обогащался за счет парка.

Ахмедова задержали в начале августа. Его отправили в СИЗО. 17 сентября 235-й гарнизонный военный суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Отмечается, что Ахмедов дал показания против Попова. Под домашним арестом директор парка «Патриот» пробудет до 21 декабря.