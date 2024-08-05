Директора подмосковного парка «Патриот» арестовали до 21 сентября

сегодня в 17:22

Военный суд отправил Ахмедова в СИЗО еще 3 августа в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Против директора Патриота» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По данным правоохранительных органов, сумма хищений дошла до более 40 миллионов рублей.