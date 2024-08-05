Директора подмосковного парка «Патриот» арестовали до 21 сентября
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Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС.
Военный суд отправил Ахмедова в СИЗО еще 3 августа в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Против директора Патриота» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова возбудили уголовное дело о мошенничестве.
По данным правоохранительных органов, сумма хищений дошла до более 40 миллионов рублей.