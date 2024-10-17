Экс-главу банка «ФК Открытие» объявили в международный розыск по делу о растрате

Экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева объявили в международный розыск. Его подозревают в растрате, сообщает РБК .

Ромаев был главой правления банка «ФК Открытие» с 2013 по 2015 год. Также он до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга».

В августе этого года суд заочно арестовал экс-основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и экс-члена правления финансовой группы Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их подозревают мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Ромаева подозревают в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Мужчину также объявили в федеральный и международный розыск.

Следствие ходатайствует о заочном аресте Ромаева.

Ранее Суд в Москве арестовал счета бывшего мэра Сочи Копайгородского, которого подозревают в растрате в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.