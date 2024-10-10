Экс-глава Серпуховского района Шестун получил еще два года колонии

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун получил еще два года колонии строгого режима за нападение на сотрудника ФСИН, сообщает ТАСС .

Такое решение вынес суд Бежецка. В своем последнем слове Шестун сказал, что сторона обвинения якобы не представила ни одного доказательства его вины. Кроме того, мужчина заявил, что его пытали во время пребывания в ИК-6 Бежецка.

В 2020 году Подольский городской суд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и некоторых других коррупционных преступлениях.

Учитывая новый приговор, его срок лишения свободы увеличился до 17 лет.

Ранее экс-зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину запросили 17 лет колонии. Его обвиняют в незаконной вырубке леса на территории воинских частей.