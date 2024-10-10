Экс-глава Серпуховского района Шестун получил еще два года колонии
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Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун получил еще два года колонии строгого режима за нападение на сотрудника ФСИН, сообщает ТАСС.
Такое решение вынес суд Бежецка. В своем последнем слове Шестун сказал, что сторона обвинения якобы не представила ни одного доказательства его вины. Кроме того, мужчина заявил, что его пытали во время пребывания в ИК-6 Бежецка.
В 2020 году Подольский городской суд Московской области приговорил экс-главу Серпуховского района к 15 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Шестуна признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и некоторых других коррупционных преступлениях.
Учитывая новый приговор, его срок лишения свободы увеличился до 17 лет.
Ранее экс-зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину запросили 17 лет колонии. Его обвиняют в незаконной вырубке леса на территории воинских частей.