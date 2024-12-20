Эколог заявил, что на очищение Керченского пролива от мазута уйдут десятки лет

Заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского госуниверситета Сергей Болотин рассказал, что море, загрязненное мазутом после крушения танкеров у Керченского пролива, будет очищаться благодаря бактериям, однако это может занять нескольких десятков лет, пишет РИА Новости .

Он отметил, что бактерии активны при температуре 25-30 градусов тепла. В настоящий момент они не активны, а пока море холодное, важно удалить как можно больше нефтепродуктов.

Мазут залил 49 км побережья на Кубани из-за крушения танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Специалисты расчищают загрязненные участки. В Анапе действует режим ЧС.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате в Черное море вылился перевозимый ими мазут.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии назвал крушение танкеров в Керченском проливе настоящей экологической бедой. Новые очаги пятен пока не найдены, но нужно убирать мазут с побережья.