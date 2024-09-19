Экипажи Су-25 ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российские самолеты Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что за сутки на курском направлении подразделения ВСУ потеряли свыше 400 солдат и 23 единицы бронетехники. В том числе два танка, один из них — Leopard, 5 БМП, бронетранспортер, четыре артиллерийских орудия и др.