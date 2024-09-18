Минобороны: ВСУ потеряли более 400 бойцов на курском направлении за сутки

За сутки на курском направлении подразделения ВСУ потеряли свыше 400 солдат и 23 единицы бронетехники. В том числе два танка, один из них — Leopard, 5 БМП, бронетранспортер, четыре артиллерийских орудия и др., сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают наступление, в ходе которого они разгромили 7 бригад противника у Любимовки, Дарьина, Николо-Дарьина, Толстого Луга и Плехова.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в направлении Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки. Также сорваны попытки украинской армии атаковать у Ольговки и Борков. В результате 8 боевиков противника попали в плен.

Армейская авиация и артиллерия помогли отразить четыре попытки украинских сил прорваться через российскую границу к Веселому и Медвежьему.

Всего на курском направлении потери противника составили: более 14,6 тыс. военных, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 арторудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе 7 HIMARS и 6 MLRS, 8 пусковых установок ЗРК, 4 транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники — 8 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и др.