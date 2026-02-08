сегодня в 18:48

Экипаж атомного ледокола снял на видео овцебыка на льду Енисея

Экипаж атомного ледокола «Урал» снял на видео овцебыка, который бежал по льду реки Енисей в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Встреча произошла рядом с портопунктом Воронцово. Всего в мире существует примерно 25 тыс. овцебыков.

На записи животное бежит по льду. Затем овцебык замедляется и останавливается.

Ранее в Пермском зоопарке трем ямальским овцебыкам дали имена. Годовалых животных изъяли из стада в начале зимы.

