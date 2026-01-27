Стало известно, как назвали ямальских овцебыков в Пермском зоопарке

Ири, Инги и Лора: в Пермском зоопарке дали имена овцебыкам с Ямала

В Пермском зоопарке трем ямальским овцебыкам дали имена. Годовалые телята были изъяты из стада в начале зимы, сообщает «Север-Пресс» .

«Самца назвали Ири. Самок — Инги и Лора, в честь места, где они родились», — поделился корреспондент.

Чтобы перевезти телят весом по 100 килограммов из парка «Ингилор» в Пермь, была организована экспедиция. Группа из 19 специалистов сопровождала животных по бездорожью на спецтехнике.

Ири, Инги и Лора стали первыми овцебыками в обновленном Пермском зоопарке. В данный момент животные приспосабливаются к новой обстановке под пристальным наблюдением ветеринаров и зоологов. Для их содержания подготовлен просторный вольер площадью свыше 700 кв. м в тематической зоне «Полярный мир».

В декабре ямальские овцебыки были помещены в экспозиционный вольер Московского зоопарка. До этого животные около года привыкали к климату центральной части России.

