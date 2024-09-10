Екатерина Швелидзе рассказала о запросах людей после атаки дронов в Раменском

Жители Раменского переживают, что в их квартирах остались домашние питомцы и задают много вопросов о том, могут ли они забрать животных, предметы первой необходимости из квартир в домах, которые повреждены осколками дронов ВСУ, сообщила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.

«Есть вопрос, что некоторые люди находятся в отпуске. Соответственно спрашивают, можно ли как-то передать ключи для осмотра квартиры. Подключились предприниматели, что сегодня готовы принять всех, если кому надо, на обед, бесплатно накормить», — рассказала Швелидзе в ходе оперативного совещания Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам Швелидзе, также большое количество жителей Раменского готовы оказать пострадавшим семьям материальную поддержку. В оперативном чате они спрашивают, куда и кому можно перевести средства и передать одежду.

Пострадавшие семьи, чьи квартиры повреждены, также выражают благодарность властям Подмосковья за быструю организацию пунктов временного размещения, за предоставление горячего питания.

Ранее врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев доложил Андрею Воробьеву о том, что на Спортивном проезде жителей первых шести этажей поврежденного дома начнут пускать в квартиры в ночь на 11 сентября, а жителей дома на Высоковольтной улице пустят домой уже в ближайшее время, как только кинологи закончат работы на месте падения обломков БПЛА.