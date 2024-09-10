Малышев сообщил о возвращении людей в поврежденный БПЛА дом в Раменском

Жители первых шести этажей дома на Спортивном проезде в Раменском в ночь на 11 сентября смогут вернуться в свои квартиры, об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.

«С 1 по 6 этаж (поврежденного осколками сбитого БПЛА дома — ред.) мы людей уже запустили. Жители пошли осматривать свои жилые помещения. Там ущерб у них небольшой, я думаю, что жители вернутся (домой. — Ред.) сегодня ночью», — сообщил Малышев.

Врип главы Раменского отметил, что позднее сообщит губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, когда домой смогут вернуться жители квартир, расположенных с 7 по 17 этажи. По его словам, жилым помещениям на этом промежутке нанесен более серьезный материальный ущерб.

Для людей, которые не смогут вернуться в ближайшее время в свое жилье, нашли место, где они смогут временно остановиться.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября в Раменском в многоквартирный дом попали обломки сбитого украинского дрона. В результате происшествия погибла женщина, еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.