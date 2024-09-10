Малышев: жителей Высоковольтной улицы Раменского пустят домой в течение часа

На месте падения обломков БПЛА, которые попали в многоэтажку на Высоковольтной улице в Раменском городском округе, работают кинологи, которые скоро начнут пускать в квартиры жильцов, сообщил врип округа Эдуард Малышев.

«По второму адресу — на Высоковольтной улице — работают кинологи. Им нужно примерно еще час, после чего люди начнут возвращаться в свои жилые помещения», — доложил Малышев губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Врип Раменского городского округа ранее рассказал, что жителей поврежденного дома на Спортивном проезде начнут частично пускать домой уже ближайшей ночью.

Ранее Малышев сообщил Воробьеву, что часть жильцов дома на Спортивном проезде в ближайшее время не смогут вернуться домой из-за сильного повреждения квартир. Их временно разместят на базе «Сокол», которая находится в десятиминутной автомобильной близости от дома.