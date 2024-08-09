Египет, Катар и США призвали возобновить переговоры о прекращении огня в Газе
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14–15 августа переговоры о прекращении огня, пишет РИА Новости.
Лидеры трех стран также выразили готовность представить окончательное предложение для достижения прекращения огня.
Ранее Иран через Венгрию предупредил еврейское государство о намерении нанести удар.
Планируемая атака связана с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране после инаугурации президента Ирана.