Появление мини-приложений превращает мессенджер МАКС из средства общения в платформу с сервисами разных разработчиков. При этом нахождение сервиса внутри привычного интерфейса не означает, что его безопасность полностью определяется самим мессенджером, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Пользователь привык воспринимать приложение внутри мессенджера как единую систему. Однако с технической точки зрения мини-приложение может иметь собственный сервер, собственную логику обработки данных и собственную инфраструктуру», — сказал Кокунцыков.

Он отметил, что пользователь фактически взаимодействует сразу с несколькими уровнями инфраструктуры. Поэтому при разработке таких сервисов отдельное значение имеют хранение данных, аутентификация, защита токенов и безопасность серверной части.

Эксперт уточнил, что в документации МАКС разработчикам предписывается защищать секретные ключи, токены, сертификаты и данные пользовательских сессий. В частности, их нельзя размещать в общедоступных репозиториях или передавать третьим лицам.

Также конфиденциальные данные нельзя передавать в открытом виде через параметры запуска мини-приложения. Для подобных случаев предусмотрено использование одноразовых токенов или закодированных идентификаторов сессии.

«Чем больше возможностей появляется внутри единой платформы, тем важнее становится разделять доверие между компонентами и не предполагать, что безопасность одного элемента автоматически распространяется на остальные. Единый интерфейс еще не означает единую зону доверия», — заключил Кокунцыков.

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