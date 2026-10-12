В Химках начали строить детский сад на 400 мест

Строительство детского сада на 400 мест началось в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в микрорайоне Подрезково в Химках. Сейчас на площадке готовятся к фундаментным работам, завершить объект планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад построят на Комсомольской улице в составе ЖК «1-й Шереметьевский», который ГК ФСК возводит под брендом «1-й ДСК». Площадь трехэтажного здания составит 5,5 тыс. кв. метров.

Здание спроектировано в форме прямоугольного параллелепипеда, разделенного на крупные разноуровневые объемы. Преимущественно белые фасады дополнят бордово-красными, коричнево-терракотовыми, серыми и бежевыми акцентами. Оконные конструкции создадут трехмерный эффект на плоскости фасадов. Цветовые решения подчеркнут индивидуальность архитектуры.

В детском саду предусмотрены 16 групповых ячеек. В помещениях для занятий на первом этаже оборудуют полы с подогревом. Проект также включает решения для снижения шума. У главного входа с северо-восточной стороны обустроят зону ожидания для родителей.

Для воспитанников создадут музыкальный и физкультурный залы, комнату для тренера, кружковые помещения с комнатой для преподавателя. В здании разместят медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.

Строительство планируют завершить в 2028 году. ЖК комфорт-класса «1-й Шереметьевский» расположен в пешей доступности от станции МЦД-3 «Подрезково». Проект включает пять жилых корпусов, школу и детский сад. К настоящему времени сданы три корпуса и школа на 1 100 мест.

Подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, возводят необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.