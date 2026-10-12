С 15 октября банки не дозвонятся: операторы блокируют звонки без маркировки

30 копеек за звонок: почему банки могут остаться без дозвона

С 15 октября 2026 года крупнейшие операторы связи перестанут пропускать звонки от банков, отказавшихся маркировать вызовы. Под блокировку попадут крупнейшие финансовые организации. Банки настаивают, что платить должны операторы, а не они. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Операторы связи разослали крупнейшим российским банкам письма с уведомлением: с 15 октября 2026 года вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов. Речь идет о тех финансовых организациях, которые либо не заключили договоры на маркировку, либо заключили, но не исполняют их.

С 1 сентября 2025 года в стране действует обязательная маркировка вызовов от юридических лиц. Абонент должен видеть, кто ему звонит: банк, реклама или мошенник. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 копеек за попытку вызова — причем плата взимается независимо от того, состоялось соединение или нет.

Позиции сторон разошлись в юридической плоскости. Банки считают, что обязанность маркировать вызовы лежит на операторе связи, а не на инициаторе звонка.

«Постановление правительства, которое устанавливает необходимость заключать договор с оператором, прямо противоречит закону», — приводит «Коммерсант» слова главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

В Сбербанке заявили, что порядок передачи информации об инициаторе вызова должен регулировать действия «только оператора связи».

Операторы придерживаются противоположной логики. В МТС заявили, что банки «демонстрируют пренебрежение нормами права и неуважение к действиям государства». В «Т2 Мобайл» подсчитали: ежемесячно крупные банки обрушивают на сети операторов более полумиллиарда немаркированных звонков.

«Стоимость маркировки для многомиллиардной выручки банков находится на уровне статистической погрешности», — цитирует «Коммерсант» представителя компании.

По оценкам экспертов, маркировка обходится крупному банку до 1 млрд рублей в год, а всему рынку — до 20 млрд рублей. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее обращался к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на банки, но, судя по развитию событий, договориться не удалось.

Для абонентов это означает простую вещь: с середины октября звонок от Сбербанка или ВТБ может не пройти. Банки, впрочем, уже давно коммуницируют с клиентами через приложения и push-уведомления — возможно, этого будет достаточно, предположил глава Минцифры.

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