Жители Подмосковья могут подать заявку на догазификацию через «Добродел»

Жители Московской области могут подать заявление на догазификацию дома через мобильное приложение «Добродел», если в населенном пункте уже есть газ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявления нужно авторизоваться в приложении «Добродел» через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Затем перейти в раздел «Услуги» — «Жилье» — «Подключение к сетям» и выбрать услугу «Заключение договора о подключении в рамках догазификации». После этого необходимо заполнить электронную форму и прикрепить нужные документы.

Для льготных категорий жителей Подмосковья в рамках президентской программы «Социальная газификация» газопровод до участка проведут бесплатно. Оплатить потребуется работы внутри участка и комплект оборудования — плиту, котел и счетчик — в рамках комплексного договора. Важные условия: наличие централизованного газоснабжения в населенном пункте и официальная регистрация дома и земельного участка.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.