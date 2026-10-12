Жителей Подмосковья предупредили об обмане под видом смены интернет-тарифа

Мошенники представляются сотрудниками интернет-провайдеров и предлагают якобы выгодный тариф, чтобы получить доступ к аккаунтам, личным данным и деньгам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники используют новую схему обмана: представляются сотрудниками интернет-провайдера и предлагают перейти на якобы выгодный тарифный план.

Под предлогом смены тарифа или «настройки подключения» мошенники просят назвать код из СМС, установить специальное приложение или перейти по фишинговой ссылке. Их цель — получить доступ к аккаунтам, персональным данным и денежным средствам.

Мингосуправления Подмосковья рекомендует не сообщать личные данные по телефону и не выполнять инструкции незнакомых звонящих. Даже если предложение кажется выгодным, следует завершить разговор и проверить информацию. Узнать тарифы можно в личном кабинете или по официальному номеру провайдера.

Министерство также рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и отправить ее родным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.