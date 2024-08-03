В Иране рассказали подробности о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

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КСИР: Исмаила Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой около 7 кг

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что политического лидера ХАМАС Исмаила Хании убили выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограмм, сообщает РБК .

«Террористическая операция была осуществлена путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг, сопровождавшегося сильным взрывом, который произошел за пределами гостевого дома», — приводит заявление КСИР агентство IRNA.

Иранская сторона обвинила Израиль в организации убийства Хании, а Соединенные Штаты в поддержке еврейского государства.

В Тегеране добавили, что обязательно отомстят «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом».

31 июля ЦАХАЛ нанес ракетный удар по резиденции Исмаила Хании в Иране. Глава политбюро ХАМАС прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Иран совместно с ливанской группировкой «Хезболла» готовят быстрый и жесткий ответ Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте.