В США узнали о подготовке быстрого и жесткого ответа Ирана на смерть Хании и Шукра

Иран совместно с ливанской шиитской группировки «Хезболла» готовят оперативный и жесткий ответ Израилю на убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), Американские и арабские дипломаты пытаются предотвратить эскалацию, однако лишь сталкиваются с молчанием с иранской и ливанской сторон. По словам иранского дипломата, у других государств не получится отговорить Тегеран от ответных действий.

В статье отметили, что Вашингтон ожидает ответного удара по Израилю в течение нескольких дней или недели. Соединенные Штаты намерены отправить на Ближний Восток самолеты для помощи Тель-Авиву.

Из материала следует, что иранские и ливанские политики требуют быстрого ответа Израилю. При этом другие утверждают, что необходимо сделать это через месяц-два, так как в настоящее время Израиль и США находятся в повышенной боевой готовности.

Ранее стало известно, что тело одного из командиров движения «Хезболла» Фуада Шукра найдено под завалами в Бейруте после удара Израиля. Исмаил Хания погиб в результате атаки на его резиденцию в Иране. В Израиле подтвердили смерть Шукра и Хании в результате действий ЦАХАЛ.