Глава МИД Израиля заявил, что Иран предупредил о намерении атаковать

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран через Венгрию предупредил еврейское государство о намерении нанести удар, сообщает РИА Новости .

«Иран сообщил, что намерен атаковать Израиль. <…> Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — сказал Кац в интервью изданию The Jerusalem Post.

В статье отметили, что предупреждению Тель-Авиву передал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который получил информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» и власти Ирана могут атаковать Израиль уже 5 августа. По его мнению, «Хезболла» и Тегеран ответят на последние действия израильтян.