Блинкен ответил, когда «Хезболла» и Иран нападут на Израиль

Axios: Блинкен предупредил G7, что Иран может напасть на Израиль 5 августа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» и Иран могут атаковать Израиль 5 августа. С таким заявлением глава американской дипломатии обратился к странам «Группы семи», сообщает Life.ru со ссылкой на источники портала Axios.

США полагают, что «Хезболла» и Иран ответят на последние действия израильтян. Однако пока не ясно, как именно иранцы и шииты нападут на Израиль.

Вместе с тем Блинкен заявил, что ему неизвестно о конкретном времени, когда на Израиль начнется атака, однако «речь может идти о 24–48 часах», отмечает издание.

Также американский госсекретарь затронул тему наращивания присутствия армии США в регионе. Энтони Блинкен утверждает, что такие шаги преследуют «исключительно оборонительные цели».

