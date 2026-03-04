«Единая Россия» приостановила членство главы Серебряных Прудов Олега Павлихина

Членство Олега Павлихина приостановлено в связи с возбуждением в его отношении уголовного дела. Такая норма предусмотрена Уставом «Единой России».

Ранее в подмосковном следственном комитете сообщили, что главу городского округа Серебряные пруды Олега Павлихина задержали по делу о многомиллионных взятках за контракты по благоустройству. Вместе с главой администрации под подозрением находятся и трое его замов, а также директор «Центра торгов» и двое предпринимателей — ИП и генеральный директор фирмы по благоустройству, которым вменяют дачу взяток.

Согласно версии следствия, чиновниками была сформирована схема покровительства бизнеса при заключении и исполнении муниципальных контрактов на благоустройство территорий, ремонт дорог и уборку снега. Следователи предполагают, что за них предприниматели заплатили откаты суммарно на 5,85 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о даче и получении взяток в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы. Уже проведены обыски, выемки документов и допросы. На данный момент следствие закрепляет доказательства и выявляет возможные дополнительные коррупционные эпизоды.

Ранее прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Дмитрия Акулова, его жены Ольги Акуловой и их предполагаемых пособников по статьям о превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере и пособничестве мошенничеству.